Подготовка к сочинению самый счастливый день моих летних каникул
Литература
Подготовка к сочинению самый счастливый день моих летних каникул
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Самый счастливый день моих летних каникул! Однажды когда кончился учебный год, ещё не-было так тепло. Когда пришла середина лета. было тепло, выглядывало часто солнце. Однажды мы все семьёй пошли в аквапарк. мне там было очень, очень весело! там была горка для взрослых, я скатывалась(скатывался) с папой. было весело! Это мой самый счастливый день летних каникул.
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