Pair Work. What do you Think about his Activity ? (..!

Английский язык
Pair Work. What do you Think about his Activity ? (..!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Работа В Парах. Что вы думаете о его деятельности ? - это перевод задания
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