Что такое речная система СРОЧНО! заранее спасибо)))
География
Что такое речная система СРОЧНО! заранее спасибо)))
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Речна́я систе́ма — совокупность рек, изливающих воды одним общим руслом или системой протоков в море, озеро или другой водоём. Состоит из главной реки (ствола системы) и притоков первого, второго и следующих порядков.
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