Найти относительную молекулярную массу Mg3P2 и массовую долю магния в этом веществе.
Химия
Найти относительную молекулярную массу Mg3P2 и массовую долю магния в этом веществе.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мr(Mg3P2)=24×3+31×2=134 W=(n×Ar):Mr×100% W(Mg)= (2×24):134×100%=40%
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