Разобрать как части речи слово к лесному (озеру)

Русский язык
Разобрать как части речи слово к лесному (озеру)
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 Лесному - имя прилагательное (полное). 2. Начальная форма - лесной. С редний род, единственное число, дательный падеж. 3. К озеру (какому?) лесному - определение.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Геометрия
Периметр равнобедренного треугольника равен 65 см, а основание относится к боково?? стороне как 3:5. Найдите стороны этого треугольника. Помогите п...
Ответить
Математика
-0.4x+9=0 найти корень уравнения
Ответить
Биология
Идиодаптация у растении примеры 9 класс
Ответить
Литература
Сколько денег заработали похитители в рассказе Вождь краснокожих
Ответить
Математика
1)У Васи есть 1,2,3 и 10 рублей. У Васи 15 монет ,используя которые (возможно не все) он может заплатить 99 рублей без сдачи.Какие были монеты, и к...
Ответить