Разобрать как части речи слово к лесному (озеру)
Русский язык
Разобрать как части речи слово к лесному (озеру)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 Лесному - имя прилагательное (полное). 2. Начальная форма - лесной. С редний род, единственное число, дательный падеж. 3. К озеру (какому?) лесному - определение.
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