Синоним к слову мельчить
Русский язык
Синоним к слову мельчить
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Синоним к слову мельчить-это крошить.
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