Укажите падеж имен существительных употребленных в косвенных падеже
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Укажите падеж имен существительных употребленных в косвенных падеже
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Винительный, Дательный, Предложный, Творительный.
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