Как вы думаете что такое доверенность

Литература
Как вы думаете что такое доверенность
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Доверенность — уполномочие представлять или действовать от имени другого лица в правоотношениях.
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