Прочитайте начало шуточного стихотворения С.Бондаренко о посещении инопланетянами неизвестной им планеты На огромной землистой поляне У большой земноводной реки Есть большие-большие землянки, А в землянках живут земляки. ...

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Прочитайте начало шуточного стихотворения С.Бондаренко о посещении инопланетянами неизвестной им планеты На огромной землистой поляне У большой земноводной реки Есть большие-большие землянки, А в землянках живут земляки. В безземельном пространстве летают Мухи, голуби и комары, А земные мальчишки гоняют По площадкам земные шары. Жизнь на этой планете отличная, Потому что она земляничная! Ключевое слово этого стихотворения? ВЫПИШИ ВСЕ ОДНОКОРЕННЫЕ С НИМ СЛОВА (НЕ ПОВТОРЯЙ ОДИНАКОВЫХ

Автор: Гость