Сравните силу трения скольжения с силой трения покоя ; что у них общего и чем они о??личаются ?

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Сила трения скольжения бывает двух видов - скольжения и покоя. Сила трения покоя и сила трения скольжения имеет одну и ту же природу - Электромагнитную. Сила трения покоя равна силе тяги, приложенной к данному телу, направленна против этой силы тяги. Сила трения скольжения равна произведению коэффииента трения и веса тела, направленна против скорости движения. Обычно максимальное значение силы трения покоя ( перед самим началом движения) чуть меньше силы трения скольжения (Сдвинуть с места труднее чем тащить)