Лист жасмина какой-(Черешковый-сидячий?) (С прилистниками-без?) (Простой или сложны???) (Жилкование какое?) (Двудольное или однодольное?)
Биология
Лист жасмина какой-(Черешковый-сидячий?) (С прилистниками-без?) (Простой или сложны???) (Жилкование какое?) (Двудольное или однодольное?)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ли́ст (множ. ли́стья, собир. листва́;лат. folium, греч. φύλλον) — вботанике наружный орган растения, основной функцией которого является фотосинтез. Для этой цели лист, как правило, имеет пластинчатую структуру, чтобы датьклеткам, содержащим вхлоропластах специализированныйпигмент хлорофилл, доступ к солнечному свету. Лист также является органом дыхания,испарения и гуттации (выделения капель воды) растения. Листья могут задерживать в себе воду и питательные вещества, а у некоторых растений выполняют и другие функции.
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