Срочно пожалуйста Сумма длин трех отрезков равна 143 дм .Длина первого отрезка Х дм ,он короче второго отрезка на 23 дм , но длиннее третьего отрезка на 21 дм .Найдите длину первого отрезка.

Математика

Срочно пожалуйста Сумма длин трех отрезков равна 143 дм .Длина первого отрезка Х дм ,он короче второго отрезка на 23 дм , но длиннее третьего отрезка на 21 дм .Найдите длину первого отрезка.

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