Срочно пожалуйста Сумма длин трех отрезков равна 143 дм .Длина первого отрезка Х дм ,он короче второго отрезка на 23 дм , но длиннее третьего отрезка на 21 дм .Найдите длину первого отрезка.
Математика
Срочно пожалуйста Сумма длин трех отрезков равна 143 дм .Длина первого отрезка Х дм ,он короче второго отрезка на 23 дм , но длиннее третьего отрезка на 21 дм .Найдите длину первого отрезка.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
143дм всего х=1 отрезок х+23=2 отрезок х-21=3 отрезок ∑отрезков =143дм х+х+23+х-21=143 3х=141 х=47
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