Вычисли номер 8 срочно

Математика
Вычисли номер 8 срочно
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
67дм 46см (1ст) 49дм 21см ( 2ст)
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