Гончаров признавал, что образ Штольца "слаб, бледен, из него слишком голо выглядыв??ет идея", "не знаешь, откуда и зачем он". Согласны ли вы с мнением автора? (развернутый ответ, 5-10 предложений) Заранее большое спасибо.
Литература
Гончаров признавал, что образ Штольца "слаб, бледен, из него слишком голо выглядыв??ет идея", "не знаешь, откуда и зачем он". Согласны ли вы с мнением автора? (развернутый ответ, 5-10 предложений) Заранее большое спасибо.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
С мнением автора соглашаться не буду так как штольц был очень активным человеком. Он любил путешевствовать и обязательно добивался своей цели.Автор нам сам показывант привосходство штольца над обломовым в умственных и фезических возможностях. А что по идеии так штольц был для меня нов потому что таких как обломов , ленивых и толстых огромное количевство. Характер штольца был тверд в спорах он всегда побеждал и убеждал противника признать его превосходство, хоть и стара эта идея , но контраст на фоне обломова позваляет на осознать ее по новому и убедиться что стойкость духа и моральные принципы могут победить в любой , дажн весьма нелегкой ситуации.
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