1.Какие представления об устройстве общества,об образцовом поведении,о бедности и богатстве утверждала церковь?Следовала ли сама церковь этим утверждениям?2.Что было главной причиной разделения церквей?3.Приведите факты,которые...
История
1.Какие представления об устройстве общества,об образцовом поведении,о бедности и богатстве утверждала церковь?Следовала ли сама церковь этим утверждениям?2.Что было главной причиной разделения церквей?3.Приведите факты,которые свидетельствуют о том,что при Иннокентии 3 власть папы достигла наивысшего могущества.4.Что проповедовали еретики?5.Как католическая церковь боролась с еретиками?6.Что такое нищенствующие ордены?7.Какой из монашеских орденов особенно помогал папе римскому в борьбе с ересями?В чём это выражалось?(нужны краткие ответы)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ведь я могу же один на один общаться с Богом или обязательно ходить в церковь? А если я не посещаю церковь, получается я не истинно верующая? Кроме того, что делать бедным людям, ведь в церкви даже свечки стоят денег. Лично я не могу прити с священнику и исповедаться - потому что это чужой для меня человек, да и зачем если Господь и так меня услышит. Очень буду благодарна за ваше мнение.
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