1.Какие представления об устройстве общества,об образцовом поведении,о бедности и богатстве утверждала церковь?Следовала ли сама церковь этим утверждениям?2.Что было главной причиной разделения церквей?3.Приведите факты,которые...

Гость: Гость:

Ведь я могу же один на один общаться с Богом или обязательно ходить в церковь? А если я не посещаю церковь, получается я не истинно верующая? Кроме того, что делать бедным людям, ведь в церкви даже свечки стоят денег. Лично я не могу прити с священнику и исповедаться - потому что это чужой для меня человек, да и зачем если Господь и так меня услышит. Очень буду благодарна за ваше мнение.