От данных слов с помощью суффиксов образуй названия профессий.составь и запиши с ??ими словосочетания.суффиксы выдели.Трактор,пожар,рыба,сапог,суд,барабан.

Русский язык

От данных слов с помощью суффиксов образуй названия профессий.составь и запиши с ??ими словосочетания.суффиксы выдели.Трактор,пожар,рыба,сапог,суд,барабан.

Автор: Гость