От данных слов с помощью суффиксов образуй названия профессий.составь и запиши с ??ими словосочетания.суффиксы выдели.Трактор,пожар,рыба,сапог,суд,барабан.
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От данных слов с помощью суффиксов образуй названия профессий.составь и запиши с ??ими словосочетания.суффиксы выдели.Трактор,пожар,рыба,сапог,суд,барабан.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сильный тракторист, умелый пожарный, тихий рыбак, хороший сапожник, строгий судья, шумный барабанщик.
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