Постройте прямоугольник найдите его периметр и площадь учитывая что измерения прямоугольника равны a) 40мм и 60мм:
Математика
Постройте прямоугольник найдите его периметр и площадь учитывая что измерения прямоугольника равны a) 40мм и 60мм:
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Р=(40+60)×2=200 мм или 20 см S=40×60=2400 мм или 240 см^2
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