Постройте прямоугольник найдите его периметр и площадь учитывая что измерения прямоугольника равны a) 40мм и 60мм:

Математика

Постройте прямоугольник найдите его периметр и площадь учитывая что измерения прямоугольника равны a) 40мм и 60мм:

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