Памогите мне это читать на английском по русскому объясните на пример ай ребека

Английский язык
Памогите мне это читать на английском по русскому объясните на пример ай ребека
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я  Ребекка.  Коротко - Бекки.  Моя фамилия - Смит.  Я Томас. Коротко - Том.  Моя фамилия - Уайт.  Я Екатерина.  Коротко - Катя.  Моя фамилия - Кругова. 
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