Памогите мне это читать на английском по русскому объясните на пример ай ребека
Английский язык
Памогите мне это читать на английском по русскому объясните на пример ай ребека
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я Ребекка. Коротко - Бекки. Моя фамилия - Смит. Я Томас. Коротко - Том. Моя фамилия - Уайт. Я Екатерина. Коротко - Катя. Моя фамилия - Кругова.
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