Памогите ответ на вопрос В лесной школе есть песочные часы на 8 мин и на 13мин Как с ??х помощью от считать 5мин

Математика
Памогите ответ на вопрос В лесной школе есть песочные часы на 8 мин и на 13мин Как с ??х помощью от считать 5мин
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Либо 1.6 восьмиминутных часов, либо 2.6 тринадцатиминутных.
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