Памогите ответ на вопрос В лесной школе есть песочные часы на 8 мин и на 13мин Как с ??х помощью от считать 5мин

Математика

Памогите ответ на вопрос В лесной школе есть песочные часы на 8 мин и на 13мин Как с ??х помощью от считать 5мин

Автор: Гость