Помогите пожалуйста 1.Почему древний человек не мог прожить в одиночку?2.Почему ор??дия труда и останки древнейших людей не найдены в тех странах, где были суровые зимы?
История
Помогите пожалуйста 1.Почему древний человек не мог прожить в одиночку?2.Почему ор??дия труда и останки древнейших людей не найдены в тех странах, где были суровые зимы?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ответ №1:Люди зависели от природы а в это время много хищников типа динозавров, вот и приходилось жить стадами.И потом в одиночку одолет мамонта было очень трудноДревнейшие люди жили племенами, поскольку, они не могли выжить в одиночку.Это связано с некоторыми условиями жизни:-добыча еды(попробуй в одиночку завалить мамонта);-защита племени(легче защитится от нападения хищников и других опасностей); -природные инстинкты(самцу нужна самка для размножения)...)
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