Подбери загадки о полезных искапаемых.
Окружающий мир
Подбери загадки о полезных искапаемых.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Куй пока горячее ( железо ) . Без неё не побежит Ни такси, ни машина не ракета , отгадайте что же это ( нефть) Туп конец, Востёр резец. Режет листы, Летят куски. (алмаз)
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