ПОДЧЕРКНИ ОСНОВУ В КАЖДОМ ПРЕДЛОЖЕНИИ. ОПРЕДЕЛИ ПАДЕЖ И ЧИСЛО ВЫДЕЛЕННЫХ СЛОВ. Т??ЛСТЫЙ СЛОН ТАНЖУЕТ В ЦИРКЕ ЕДЕТ ЛЕВ НА МОТОЦИКЛЕ. УМНЫЙ ПЕС ТАСКАЕТ ЦИФРЫ. ЗАЙЦЫ ПРЫГАЮТ В КОЛЬЦО

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ПОДЧЕРКНИ ОСНОВУ В КАЖДОМ ПРЕДЛОЖЕНИИ. ОПРЕДЕЛИ ПАДЕЖ И ЧИСЛО ВЫДЕЛЕННЫХ СЛОВ. Т??ЛСТЫЙ СЛОН ТАНЖУЕТ В ЦИРКЕ ЕДЕТ ЛЕВ НА МОТОЦИКЛЕ. УМНЫЙ ПЕС ТАСКАЕТ ЦИФРЫ. ЗАЙЦЫ ПРЫГАЮТ В КОЛЬЦО

Автор: Гость