ПОДЧЕРКНИ ОСНОВУ В КАЖДОМ ПРЕДЛОЖЕНИИ. ОПРЕДЕЛИ ПАДЕЖ И ЧИСЛО ВЫДЕЛЕННЫХ СЛОВ. Т??ЛСТЫЙ СЛОН ТАНЖУЕТ В ЦИРКЕ ЕДЕТ ЛЕВ НА МОТОЦИКЛЕ. УМНЫЙ ПЕС ТАСКАЕТ ЦИФРЫ. ЗАЙЦЫ ПРЫГАЮТ В КОЛЬЦО
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ПОДЧЕРКНИ ОСНОВУ В КАЖДОМ ПРЕДЛОЖЕНИИ. ОПРЕДЕЛИ ПАДЕЖ И ЧИСЛО ВЫДЕЛЕННЫХ СЛОВ. Т??ЛСТЫЙ СЛОН ТАНЖУЕТ В ЦИРКЕ ЕДЕТ ЛЕВ НА МОТОЦИКЛЕ. УМНЫЙ ПЕС ТАСКАЕТ ЦИФРЫ. ЗАЙЦЫ ПРЫГАЮТ В КОЛЬЦО
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 основа предложения Слон танцует, 2основа предложения :едет лев.,3 основа предложения пёс таскает, 4 основа:зайцы прыгают
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