Почему Павел Петрович вызвал Базарова на дуэль?

Литература
Почему Павел Петрович вызвал Базарова на дуэль?
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Дуэль как композиционный приём использовалась многими авторами в их произведениях: «Гамлет» Шекспира, «Выстрел» , «Евгений Онегин» Пушкина, «Герой нашего времени» Лермонтова… Дуэль – кульминация конфликта героев, разрешение их внутреннего разногласия и недовольства друг другом. Дуэль вносит напряжённость и драматизм в сюжет, и чаще всего она прерывает какую-то сюжетную линию или открывает новые стороны характера героя, помогает лучше понять его. Споры Базарова и Павла Петровича перешли во взаимную ненависть, теперь нужен был лишь повод, чтобы продолжить этот конфликт, но уже не на словах, а на «деле» . Этим поводом стала Фенечка. Павел Петрович стал случайным свидетелем поцелуя Базарова и Фенечки, и его ненависть к нигилисту Базарову дополняется раздражением и даже злостью к человеку, посмевшему тронуть женщину, в которую тайно влюблён сам. Итак, Павел Петрович вызывает Евгения Базарова на дуэль. Эпизод от начала до конца пронизан иронией автора. Комичны уже переговоры врагов о правилах дуэли: они будто обсуждают предстоящий обед или бал. Несмотря на неожиданность вызова, Базаров невозмутимо спокоен и вежлив; Павел Петрович хотя и взволнован, но старается быть любезным. Базаров принимает вызов, он считает, что «с теоретической точки зрения дуэль – нелепость, ну, а с практической точки зрения – это дело другое» . Тогда почему же он принимает вызов? Ведь следуя аристократическому обычаю, он нарушает принципы нигилизма. Оказывается, Базаров не мог отказать, ведь у Кирсанова в руках была тяжёлая трость, и даже при мысли о возможном оскорблении «вся его гордость поднялась на дыбы» : «Отказать было невозможно, ведь он меня, чего доброго, ударил бы, и тогда… Тогда пришлось бы задушить его, как котёнка» . И тем не менее дыхание смерти коснулось Базарова, он пришёл в волнение, даже пытается написать письмо отцу, но нигилист в его душе побеждает, мелькает мысль: «Нет, я ещё долго на свете маячить буду» . «Маячить» , т. е. скитаться без какой-то цели смысла. Это слово отражает душевное состояние героя – ведь только недавно он был отвергнут женщиной, которую полюбил, но не смел признаться в этом самому себе. Несерьёзность, нелепость, придающие дуэли облик игры, заключаются в отступлении от правил: у героев нет секундантов. Утро дуэли «было славное, свежее» . И. С. Тургенев, рисуя чудесный пейзаж, подчёркивает, что природа не подчиняется событиям человеческой жизни: интриги, неурядицы преходящи, природа же вечна. По пути к месту поединка Базаров со «свидетелем» Петром встречают мужика, гнавшего «двух степенных лошадей перед собою» . В этой сцене явно прослеживается контраст между народом и аристократией, представленной в образе Павла Петровича, и между народом и демократией, представленной в образе Базарова. Базаров и сам осознаёт эту разницу: «Вот этот тоже рано встал, да, по крайней мере, за делом, а мы? » Павел Петрович попытался предусмотреть все формальности дуэли, Базаров же относится к поединку иронично: «Я шаги отмеривать стану. Ноги у меня длиннее» . Кульминация дуэли – ранение Кирсанова. Писатель подчёркивает его слабость тем, что он теряет сознание, хотя рана несерьёзная. Базаров же поступает благородно: «Теперь я уже не дуэлист, а доктор» . Но и в этот драматический момент автор иронизирует: смешно, например, состояние перепуганного Петра. Как видим, дуэль не смогла разрешить конфликт между Базаровым и Павлом Петровичем. Базаров уезжает из имения Кирсановых. Перед отъездом главного героя «Павел Петрович пожал ему руку» , но Базаров остался «холоден, как лёд» , т. к понимает, что Кирсанову хочется «повеликодушничать» . Между героями есть много общего: оба самолюбивы, категоричны, горды, но и по-своему привлекательны: умны, порядочны и искренни, каждый переживает свою жизненную драму. И всё же это герои-антиподы, что и подтверждает эпизод дуэли.
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