Обясните выражение Тон делает фразу

Литература
Обясните выражение Тон делает фразу
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Тон делает фразу - повышение тона говорит о том , что человек разгоречен , разозлен и при это нет необходимости использовать плохие слова например в Японии нет обзываний и матов , свою злость они показывают тоном
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