ПАРАГРАФ 15 ИСТОРИЯ 5 КЛАСС ДРЕВНЯЯ ПАЛЕСТИНА КРАТКО
История
ПАРАГРАФ 15 ИСТОРИЯ 5 КЛАСС ДРЕВНЯЯ ПАЛЕСТИНА КРАТКО
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
На восточном побережье Средиземного моря находилась Финикия образ жизни совершенно другой чем и егептян нету длинных рек и долин вино из маслин они обменивали на пшеницу много колоний и они пользовались клинописью
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