Как такие восстанивая могли быть связаны с переменами в хозяйстве?

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Посмотри здесьС4. Назовите не менее трех результатов революции 1905- 1907гг. Приведите не менее трех положений, отражающих значение революции для отечественной истории начала 20 века. Три изменения, произошедшие в политической системе Российской империи в ходе революции 1905- 1907гг.: — создан законодательный представительный орган- Государственная дума — гарантированы фундаментальные политические свободы — пересмотрены Основный Законы Российской империи — разрешена легальная деятельность политических партий, профсоюзов — отменены выкупные платежи — сокращена продолжительность рабочего дня, легализованы экономические забастовки, повышена заработная плата Три положения, отражающих значение революции: — революция ускорила процессы экономической. Политической, социальной модернизации России, перехода ее от традиционного общества к обществу индустриальному — был сделан шаг к утверждению в России конституционного строя, фактическому ограничению власти императора Государственной Думой — получили развитие тенденции к формированию гражданского общества в стране — ре Источник: http://histerl.ru/ege/otvety-ege-2010.htm