Помогите пожалуйста выделите в словах корень если буквы е/и чередуются обратит?? внимание на слово, выделенное курсивом (СЧАСТИЙ) подумайте, правильно ли оно употреблено в стихотворении Что такое счастье? Я не знаю сам. В само...
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Помогите пожалуйста выделите в словах корень если буквы е/и чередуются обратит?? внимание на слово, выделенное курсивом (СЧАСТИЙ) подумайте, правильно ли оно употреблено в стихотворении Что такое счастье? Я не знаю сам. В самолете мчатся К синим небесам, Или это значит Как-нибудь зимой Ехать в новых санках С горки ледяной, Или в день рожденья Свечи задувать, В скверике осеннем Листья соб...рать, Просыпаться утром Солнечного дня... Значит, много разных СЧАСТИЙ у меня!...
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Собирать, слово счастье употреблено неправильно, правильно будет счастья
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