Translate into English 1. Я должен знать, что происходит. 2. Неужели ты действительно должен делать это за него? 3. Сколько дней ты должен там провести? 4. Тебе придется напомнить ему об этом разговоре. 5. Мы вынуждены были отл...
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Translate into English 1. Я должен знать, что происходит. 2. Неужели ты действительно должен делать это за него? 3. Сколько дней ты должен там провести? 4. Тебе придется напомнить ему об этом разговоре. 5. Мы вынуждены были отложить отъезд. 6. Когда он был маленьким ему часто приходилось оставаться дома одному. 7. Я надеюсь, я не должен буду отвечать на его вопросы. 8. Боюсь, нам придется изменить планы. 9. Мы должны сделать для нее все, что мы можем. 10. Я должен был подумать прежде, чем ответить на его вопрос. 8. Боюсь, нам придется изменить планы. 9. Я должен был подумать прежде, чем ответить на его вопрос. 11. Если ты туда пойдешь, я должен буду сопровождать тебя. 12. Боюсь, я должна буду задержаться на работе до 8. 13. Должен сказать тебе, что ты неправа. 14. Должно быть, это необычное решение. 15. Почему ты должен был туда поехать?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)I need to know what's going on. 2)Do you really have to do it for him? 3)How many days do you nave to spend? 4)You'll have to remind him of that conversation. 5)We have forred to postpone the departure. 6)When he was young he often had to stay at home alone.7)I hope i will not hare to answer his guestions.8)I'm afraid we will have to chonge plans.9)We must do it for all that we can.11)If you go there,i'll accom pany you.11)
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