Translate into English 1. Я должен знать, что происходит. 2. Неужели ты действительно должен делать это за него? 3. Сколько дней ты должен там провести? 4. Тебе придется напомнить ему об этом разговоре. 5. Мы вынуждены были отл...

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Translate into English 1. Я должен знать, что происходит. 2. Неужели ты действительно должен делать это за него? 3. Сколько дней ты должен там провести? 4. Тебе придется напомнить ему об этом разговоре. 5. Мы вынуждены были отложить отъезд. 6. Когда он был маленьким ему часто приходилось оставаться дома одному. 7. Я надеюсь, я не должен буду отвечать на его вопросы. 8. Боюсь, нам придется изменить планы. 9. Мы должны сделать для нее все, что мы можем. 10. Я должен был подумать прежде, чем ответить на его вопрос. 8. Боюсь, нам придется изменить планы. 9. Я должен был подумать прежде, чем ответить на его вопрос. 11. Если ты туда пойдешь, я должен буду сопровождать тебя. 12. Боюсь, я должна буду задержаться на работе до 8. 13. Должен сказать тебе, что ты неправа. 14. Должно быть, это необычное решение. 15. Почему ты должен был туда поехать?

Автор: Гость