Найдите на экономической карте Центральной россии основные промышленные центры. Какие отрасли промышленности И В каких городах развиты в Центральном районе?

География

Найдите на экономической карте Центральной россии основные промышленные центры. Какие отрасли промышленности И В каких городах развиты в Центральном районе?

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