Найдите на экономической карте Центральной россии основные промышленные центры. Какие отрасли промышленности И В каких городах развиты в Центральном районе?
География
Найдите на экономической карте Центральной россии основные промышленные центры. Какие отрасли промышленности И В каких городах развиты в Центральном районе?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В России в Антанта по моему
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