Какие слова пропущены в тексте? Впишите на месте пропусков цифры: У насекомых дыхательная система представлена 1)..... . Они сильно ветвятся и доставляют 2)..... непосредственно к органам . Внутрь дыхательной системы воздух по...

Биология

Какие слова пропущены в тексте? Впишите на месте пропусков цифры: У насекомых дыхательная система представлена 1)..... . Они сильно ветвятся и доставляют 2)..... непосредственно к органам . Внутрь дыхательной системы воздух поступает через небольшие отверстия - 3)..... . По трахеям из организма насекомого удаляется 4).... . Варианты: а)дыхальца б)лёгкие в)трахеи г)кислород д)вода е)углекислый газ ж)альвеолы з)ноздри

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