Какие слова пропущены в тексте? Впишите на месте пропусков цифры: У насекомых дыхательная система представлена 1)..... . Они сильно ветвятся и доставляют 2)..... непосредственно к органам . Внутрь дыхательной системы воздух по...

Биология
Какие слова пропущены в тексте? Впишите на месте пропусков цифры: У насекомых дыхательная система представлена 1)..... . Они сильно ветвятся и доставляют 2)..... непосредственно к органам . Внутрь дыхательной системы воздух поступает через небольшие отверстия - 3)..... . По трахеям из организма насекомого удаляется 4).... . Варианты: а)дыхальца б)лёгкие в)трахеи г)кислород д)вода е)углекислый газ ж)альвеолы з)ноздри
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 трахея. 2 кислород. 3 дыхальца. 4 углекислый газ
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Окружающий мир
Из этих букв составить название животного:НТКОИА
Ответить
Қазақ тiлi
Составьте сочинение на тему балапандар куткарылу ну или так переведите птенец уп??л кошка бежит за ним пришел мальчик отогнал кошку и . мальчик взя...
Ответить
Русский язык
Как понять смысл пословицы. Перед правым горы преклоняются
Ответить
Математика
У щенят и утят 42 ноги и 12 голов. Сколько щенят и сколько утят?
Ответить
Геометрия
Найдите сторону квадрата,площадь которого равна площади прямоугольника со смежн??ми сторонами 8 м и 18 м
Ответить