Из этих букв составить название животного:НТКОИА

Окружающий мир
Из этих букв составить название животного:НТКОИА
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ответ : кит , кот два животных .
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