Помогите!!! Переведите величины: a) 64 бита в байты b) 4096 байт в Кбайты c) 4 Кбайта в биты

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Помогите!!! Переведите величины: a) 64 бита в байты b) 4096 байт в Кбайты c) 4 Кбайта в биты

Автор: Гость