Помогите!!! Переведите величины: a) 64 бита в байты b) 4096 байт в Кбайты c) 4 Кбайта в биты

Информатика
Помогите!!! Переведите величины: a) 64 бита в байты b) 4096 байт в Кбайты c) 4 Кбайта в биты
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
64 бит = 8 байт 4096 байт = 4 КБайт 4 кбайта = 32768 бит
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