Магний реагирует с углекислым газом и оксидом кремния. Распишите, плиз.
Химия
Магний реагирует с углекислым газом и оксидом кремния. Распишите, плиз.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2Mg+CO2=2MgO+C 2Mg+SiO2=2MgO+Si
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