Столбик, где 1-й пример: 81:?=11(ост.4) Помогите пожалуйста

Математика
Столбик, где 1-й пример: 81:?=11(ост.4) Помогите пожалуйста
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это будет 7.36 смотри это там с остатком есть целые числа а есть с остатками как твое
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