Звукова модель слова лавочка

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Звукова модель слова лавочка
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Автор: Гость
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Гость:
( - о - о = - о ) Думаю правильно буде для тебе
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