Казка хлопчик зірка яка краса зовнішня а яка внутрінєшня
Литература
Казка хлопчик зірка яка краса зовнішня а яка внутрінєшня
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Внешняя красота, это красота улыбки волос, то что с первого взгляда нравится в человеке. Внутришняя красота, это когда у человека доброе сердце и простой характер.
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