Измени число глаголов читает- летит- свистит- покупает- поёт- стоит-
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Измени число глаголов читает- летит- свистит- покупает- поёт- стоит-
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Гость:
Читают летят свистят покупают поют стоят Множественное число
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