Параграф 2. Что значит рубило, копьё, Гарпун, мамонт, человек разумный, родовая община? Параграф 3. Что значит пещерная живопись, колдовство, душа, lt;lt;страна мёртвыхgt;gt;, религиозные верования? Параграф 4. Топор, мотыга,...

История
Параграф 2. Что значит рубило, копьё, Гарпун, мамонт, человек разумный, родовая община? Параграф 3. Что значит пещерная живопись, колдовство, душа, lt;lt;страна мёртвыхgt;gt;, религиозные верования? Параграф 4. Топор, мотыга, серп, зернотёрка, прядение, ткачество, циновка, духи, боги, старейшина, совет старейшин, племя, идол, молитва, жертва, религиозный обряд?
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Гость:
Убивает защищает, племя идолов
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