Параллельно оси цилиндра радиус основания которого равен 6 корней с 2см, проведена плоскость пересекающей основание цилиндра по хорде которая взимает (сжимает) дугу 120 градусов.найдите площадь сечения если угол между диагональ...
Математика
Параллельно оси цилиндра радиус основания которого равен 6 корней с 2см, проведена плоскость пересекающей основание цилиндра по хорде которая взимает (сжимает) дугу 120 градусов.найдите площадь сечения если угол между диагональю сечения и вказвною хордой равен 60 градусов
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