Пятнадцатый член арифметической прогрессии равен 2,81. Найдите сумму десятого и дв??дцатого членов арифметической прогрессии.
Алгебра
Пятнадцатый член арифметической прогрессии равен 2,81. Найдите сумму десятого и дв??дцатого членов арифметической прогрессии.
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