Помогите срочно Запишите в виде десятичной дроби значение произведения (3.1×10^5)×(2*10^-7)

Математика
Помогите срочно Запишите в виде десятичной дроби значение произведения (3.1×10^5)×(2*10^-7)
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Ответ(ы):
Гость:
3,1*100 000*2*0.0000001=0,062
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