Кинематический закон движения тела вдоль оси ох имеет вид x = A + Bt, где A = 2 км, B = 50 км/ч. Путь s, пройденный телом за промежуток времени t = 18 мин с момента начала отсчета времени, равен??

Физика

Кинематический закон движения тела вдоль оси ох имеет вид x = A + Bt, где A = 2 км, B = 50 км/ч. Путь s, пройденный телом за промежуток времени t = 18 мин с момента начала отсчета времени, равен??

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