Кинематический закон движения тела вдоль оси ох имеет вид x = A + Bt, где A = 2 км, B = 50 км/ч. Путь s, пройденный телом за промежуток времени t = 18 мин с момента начала отсчета времени, равен??
Физика
Кинематический закон движения тела вдоль оси ох имеет вид x = A + Bt, где A = 2 км, B = 50 км/ч. Путь s, пройденный телом за промежуток времени t = 18 мин с момента начала отсчета времени, равен??
Ответ(ы):
Гость:
Проверенные ответы содержат надёжную, заслуживающую доверия информацию, оценённую командой экспертов. На "Знаниях" вы найдёте миллионы ответов, правильность которых подтвердили активные участники сообщества, но Проверенные ответы - это лучшие из лучших.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Українська мова
Допоможіть скласти буріме за словами Київ любий, старовинний, _________ єдиний. _________ кияни, _________ каштани. _________ місто сиве,...
Биология
Назовите последовательно органы пищеварения рыбы ------------------------ Грудной пояс рыбы состоит из парнях лопаток и...
Литература
Сочинение о взаимоотношениях взрослых и детей на тему " Вместе и врозь" по тексту "??ифер" и "Лаптей"
Математика