Какие из приведённых суждений противоречат принципу презумпции невиновности?

Гость: Гость:

Если суждения эти:1) Человек считается невиновным, пока его вина не доказана судом. 2) Обвиняемый сам должен доказывать, что он не виноват. 3) Если возникают сомнения в виновности, то они толкуются в пользу обвиняемого. 4) Органы, ведущие производство по делу, обязаны выявлять лишь обвинительные доказательства. То 2 и 4