Какие из приведённых суждений противоречат принципу презумпции невиновности?
Обществознание
Какие из приведённых суждений противоречат принципу презумпции невиновности?
Ответ(ы):
Гость:
Если суждения эти:1) Человек считается невиновным, пока его вина не доказана судом. 2) Обвиняемый сам должен доказывать, что он не виноват. 3) Если возникают сомнения в виновности, то они толкуются в пользу обвиняемого. 4) Органы, ведущие производство по делу, обязаны выявлять лишь обвинительные доказательства. То 2 и 4
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Русский язык
Физика
Помогите пожалуйста! Решите задачки. 1. Стакан падает на асфальт. Сравните силы, д??йствующие на стакан и асфальт во время удара А: сила, дейс...
Алгебра
Постройте график функции y=(x+5)/(x^2+5x) и определите, при каких значениях а прямая y=ax и??еет с графиком ровно одну общую точку. Помогите, пож...