Какие из приведённых суждений противоречат принципу презумпции невиновности?

Обществознание
Какие из приведённых суждений противоречат принципу презумпции невиновности?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Если суждения эти:1) Человек считается невиновным, пока его вина не доказана судом.  2) Обвиняемый сам должен доказывать, что он не виноват.  3) Если возникают сомнения в виновности, то они толкуются в пользу обвиняемого.  4) Органы, ведущие производство по делу, обязаны выявлять лишь обвинительные доказательства. То 2 и 4
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