"В начале недели" Какой вопрос нужно задать от слова "Недели" к " В начале" В начал?? - сущ.

Русский язык

"В начале недели" Какой вопрос нужно задать от слова "Недели" к " В начале" В начал?? - сущ.

Автор: Гость