Считая п равным 3.14 определите радиус сферы если ее площадь равна 314 см3
Математика
Считая п равным 3.14 определите радиус сферы если ее площадь равна 314 см3
Ответ(ы):
Гость:
S=4пR^2 4пR^2=314 4R^2=100 R^2=25 R=5
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