Выпишите номера правильных суждений 1 открытие микробов было возможно только с момента создания микроскопа . 2 болезни человека никогда не передаются по наследству. 3 некоторые лекарственные растения являются ядовитыми . 4 в со...
Биология
Выпишите номера правильных суждений 1 открытие микробов было возможно только с момента создания микроскопа . 2 болезни человека никогда не передаются по наследству. 3 некоторые лекарственные растения являются ядовитыми . 4 в современном медицине использует пиявок для лечение болезней крови и системы кровообращения . 5 знания биологии необходимы только для медицины
Ответ(ы):
Гость:
1. Открытие микробов было возможно только с момента создания микроскопа. 3. Некоторые лекарственные растения являются ядовитыми. 4. В современном медицине использует пиявок для лечение болезней крови и системы кровообращения.
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