Выпишите номера правильных суждений 1 открытие микробов было возможно только с момента создания микроскопа . 2 болезни человека никогда не передаются по наследству. 3 некоторые лекарственные растения являются ядовитыми . 4 в со...

Биология

Выпишите номера правильных суждений 1 открытие микробов было возможно только с момента создания микроскопа . 2 болезни человека никогда не передаются по наследству. 3 некоторые лекарственные растения являются ядовитыми . 4 в современном медицине использует пиявок для лечение болезней крови и системы кровообращения . 5 знания биологии необходимы только для медицины

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