Помогите пожалуйсто, оповідання С. Васильченка "Свекор" : 1. Визначити тему, ідею, основну думку, жанр твору. 2. Охарактеризувати головного героя та його батьків.

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Помогите пожалуйсто, оповідання С. Васильченка "Свекор" : 1. Визначити тему, ідею, основну думку, жанр твору. 2. Охарактеризувати головного героя та його батьків.
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