Помогите пожалуйсто, оповідання С. Васильченка "Свекор" : 1. Визначити тему, ідею, основну думку, жанр твору. 2. Охарактеризувати головного героя та його батьків.
Українська мова
Помогите пожалуйсто, оповідання С. Васильченка "Свекор" : 1. Визначити тему, ідею, основну думку, жанр твору. 2. Охарактеризувати головного героя та його батьків.
Ответ(ы):
Гость:
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Українська література
Помогите, Агатангел Кримський вірш "Весняна розмова" визначити тему, ідею, основну думку, жанр твору.
Русский язык
Образуй сравнительную степень имён прилагательных. С помощью какой морфемы образуется сравнительная степень? 1. Хрень редьки не (сладкий) . 2. Ст...