При увеличении в 2 раза энергии фотонов, падающих на металлическую пластинку, максимальная кинетическая энергия вылетающих электронов увеличилась в 3 раза. Определить в электронвольтах работу выхода электронов, если первоначаль...

Физика

При увеличении в 2 раза энергии фотонов, падающих на металлическую пластинку, максимальная кинетическая энергия вылетающих электронов увеличилась в 3 раза. Определить в электронвольтах работу выхода электронов, если первоначальная энергия фотонов 10 эВ. Помогите пожалуйста!

Автор: Гость