При увеличении в 2 раза энергии фотонов, падающих на металлическую пластинку, максимальная кинетическая энергия вылетающих электронов увеличилась в 3 раза. Определить в электронвольтах работу выхода электронов, если первоначаль...
Физика
При увеличении в 2 раза энергии фотонов, падающих на металлическую пластинку, максимальная кинетическая энергия вылетающих электронов увеличилась в 3 раза. Определить в электронвольтах работу выхода электронов, если первоначальная энергия фотонов 10 эВ. Помогите пожалуйста!
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