Na3[Al(OH)6] Что это означает?Как записать это уравнением?Что означают эти скобки [ ]
Химия
Na3[Al(OH)6] Что это означает?Как записать это уравнением?Что означают эти скобки [ ]
Ответ(ы):
Гость:
Алюминаты — это соли, образующиеся при действии щёлочи на свежеосаждённый гидроксид алюминия: Al(ОН)3 + NaOH = Na[Al(OH)4] (тетрагидроксоалюминат натрия) Al(ОН)3 + 3NaOH = Na3[Al(OH)6] (гексагидроксоалюминат натрия)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Другие предметы
Українська мова
Помогите пожалуйсто, оповідання С. Васильченка "Свекор" : 1. Визначити тему, ідею, основну думку, жанр твору. 2. Охарактеризувати головного героя т...
Алгебра