Na3[Al(OH)6] Что это означает?Как записать это уравнением?Что означают эти скобки [ ]

Химия
Na3[Al(OH)6] Что это означает?Как записать это уравнением?Что означают эти скобки [ ]
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Алюминаты — это соли, образующиеся при действии щёлочи на свежеосаждённый гидроксид алюминия: Al(ОН)3 + NaOH = Na[Al(OH)4] (тетрагидроксоалюминат натрия) Al(ОН)3 + 3NaOH = Na3[Al(OH)6] (гексагидроксоалюминат натрия)
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