Помогите пожалуйста! Решите задачки. 1. Стакан падает на асфальт. Сравните силы, д??йствующие на стакан и асфальт во время удара А: сила, действующая на стакан, больше Б: сила, действующая на асфальт, больше В: силы равн...

Физика

Помогите пожалуйста! Решите задачки. 1. Стакан падает на асфальт. Сравните силы, д??йствующие на стакан и асфальт во время удара А: сила, действующая на стакан, больше Б: сила, действующая на асфальт, больше В: силы равны Г: силы зависят от прочности стакана 2. Сформулируйте и запишите 3 закон Ньютона. 3.Два ученика растягивают динамометр. Каждый прилагает силу — 50 Н. Что покажет динамометр? 4. На рычажных весах уравновешен стакан чая. Нарушится ли равновесие весов, если в стакан опустить ложку и держать ее в руке, не касаясь стакана. 5. Мальчик массой = 50 кг качается на канете длиной = 2.0 м. проходя положение равновесия со скоростью = 2.0 м/с — . Не оборвется ли канат, который выдерживает нагрузку = 90 Н?

Автор: Гость